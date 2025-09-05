El PIB de la eurozona subió 0,1 % en el segundo trimestre pese a la caída en Alemania

En el conjunto de la Unión Europea, el incremento fue del 0,2 % en comparación con el trimestre anterior, lo que confirma que la economía europea ralentizó su avance entre abril y junio tras haber crecido un 0,6 % en el área de la moneda única y un 0,5 % en los Veintisiete entre enero y marzo.

El descenso del PIB alemán restó ímpetu al del bloque comunitario, pese al crecimiento superior al del primer trimestre en otras grandes economías como España (0,7 %) y Francia (0,3 %), de acuerdo con los datos estacionalizados de Eurostat.

La contracción del PIB italiano (-0,1 %) y la ralentización de la economía de Países Bajos, que se expandió dos décimas menos que entre enero y marzo (0,1 %) tampoco ayudaron a impulsar el desempeño comunitario.

Los principales incrementos del PIB en el segundo trimestre se registraron en Dinamarca (1,3 %), Croacia y Rumanía (ambas 1,2 %), mientras que los descensos más acusados se dieron en Finlandia (-0,4 %) y en las ya citadas Alemania e Italia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si se miran los componentes del PIB, el consumo privado creció un 0,1 % en la eurozona y un 0,3 % en la UE, mientras que el gasto público aumentó en un 0,5 % y un 0,7 %, respectivamente. Las exportaciones, sin embargo, cedieron un 0,5 % en los países de la moneda única y un 0,2 % en los Veintisiete, en tanto que las importaciones se mantuvieron estables en la primera y subieron un 0,3 % en la segunda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Así, la principal contribución al PIB fue el cambio positivo en los inventarios, seguida del consumo de público y privado, mientras que las exportaciones menos boyantes tuvieron un impacto negativo.

Por otro lado, Eurostat confirmó hoy que la tasa de empleo creció un 0,1 % tanto en la eurozona como en la UE en el segundo trimestre en comparación con el primero.

Los mayores incrementos se registraron en Bulgaria (1,1 %) seguida de España y Malta (ambos 0,7 %), mientras que Lituania (-0,9 %) y Grecia y Croacia (ambos -0,5 %) observaron los principales descensos.

En términos interanuales, el empleo aumentó un 0,6 % en la eurozona y un 0,4 % en la UE, lo que llevó el número total de personas ocupadas en los Veintisiete hasta los 219,9 millones de personas, 171,6 millones de ellos en el área del euro.