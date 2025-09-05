'En el camino', del mexicano David Pablos, mejor película de tema homosexual en Venecia

La cinta, protagonizada por Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez, compite también en la sección Horizontes de la Mostra, dedicada a las nuevas vanguardias, y que el sábado anunciará su ganador.

El 'Queer Lion' es uno de los premios colaterales del certamen veneciano desde 2007 y este año ha sido asignado a Pablos por "haber realizado un proyecto ambientado en un mundo dominado por una subcultura machista e impregnada de violencia y homofobia".

'En el camino' es una historia de amor entre Veneno (Prieto), un joven vagabundo que se prostituye en las peligrosas carreteras del norte mexicano, y el duro camionero Muñeco (Sánchez) y los intentos de ambos por evitar un trágico final.

Los organizadores del galardón reconocen "la valentía" de la productora Inna Payán y "la audacia" del realizador por "representar una sexualidad carnal, explícita, real y sin filtros".

"Por el retrato de un amor puro que une a dos hombres, a dos soledades, dos fragilidades que se descubren, se aman y se salvan", alegan.

Otro premio colateral anunciado hoy fue el 'Leoncino d'Oro' entregado por un jurado compuesto por estudiantes y patrocinado por UNICEF en el marco de la Mostra.

En esta ocasión ha ido a parar a la película 'The voice of Hind Rajab' de la directora tunecina Kouther Ben Hania, que compite en la Selección Oficial por el León de Oro.

La película es a historia real de los intentos por salvar a una niña palestina atrapada en un coche en Gaza en pleno ataque israelí e incluye la grabación auténtica de sus llamadas de auxilio a los trabajadores de la Media Luna Roja.

"Un filme que no se limita a contar una historia sino que la vive y la respira", ha justificado el jurado.

La 82 edición del Festival de Venecia tocará a su fin en la tarde del sábado con la ceremonia en la que se anunciará la película ganadora del León de Oro y el resto del palmarés, a partir de las 19.00 hora local (17.00 GMT).