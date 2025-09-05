Encuentran sin vida a los dos niños que su padre retenía en Uruguay

Según detalló la prensa local, los menores fueron encontrados en el arroyo Don Esteban del departamento (provincia) de Río Negro, cercano al de Soriano, donde ocurrió el hecho.

Allí también fue encontrado el cuerpo sin vida del padre, quien era requerido por la Justicia por "un episodio de violencia doméstica e incumplimiento de medidas cautelares" y el miércoles 3 había sacado a los niños de la casa.

Este viernes, el Ministerio del Interior informó que dispuso que el Comando de la Dirección de la Policía Nacional se constituyera al frente del equipo operativo en Río Negro.

Las Jefaturas de Policía de tres departamentos, la Dirección Nacional de Aviación Policial, la Dirección de Investigaciones, la Dirección General de Hechos Complejos y la Dirección Nacional de Policía Caminera se encontraban trabajando en un caso, que incluyó a todas las unidades especializadas de la Policía.

Asimismo, el plantel de perros de la Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Bomberos y la Prefectura Nacional también trabajan en la búsqueda, mientras el Ministerio de Defensa Nacional, había puesto el Ejercito a disposición para colaborar con la tarea.

Luego de ocurrido el hecho dos días atrás, la madre de los niños publicó un video en sus redes sociales en el que aseguraba que estaba "desesperada" por la situación y pedía la ayuda de la gente para encontrar a sus hijos.