España acoge primera exposición monográfica de artista brasileña-estadounidense Mona Kuhn

La muestra 'Mona Kuhn. Y tu desnudo será un poema', estará abierta hasta el 2 de noviembre en el Museo Centro de Arte Contemporáneo MUCAC La Coracha, junto a un catálogo con textos de Rebecca Morse, curadora de fotografía del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (EE.UU.).

En las imágenes, la luz, el desenfoque y la transparencia se convierten en estrategias visuales que abren un terreno poético desde el que explorar la memoria y la condición humana.

Con la influencia de pintores figurativos como Lucian Freud, Eric Fischl o Georgia O’Keeffe, Kuhn (São Paulo, 1969) ha desarrollado un lenguaje visual propio del cuerpo desnudo en la fotografía.

Durante más de 25 años, la exploración del cuerpo desnudo, entendido en el seno de la cultura naturista, ha sido el tema más recurrente de su dilatada trayectoria.

