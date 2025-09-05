España apela a la negociación en el conflicto arancelario UE-China por el cerdo

En rueda de prensa tras presidir el consejo asesor con organizaciones profesionales agrarias, Planas hizo mención al anuncio de China hoy mismo de imponer aranceles provisionales de hasta el 62 % a importaciones de partidas de cerdos europeo.

No obstante, para las empresas españolas, según el sector, este arancel será del 20%, la menor tasa de toda Europa.

"Siempre estamos por las soluciones negociadas" dijo el ministro. España exportó en 2024 unas 540.000 toneladas en productos porcinos a China con un valor de 1.097 millones de euros, cifra que representó casi el 20 % del volumen total exportado.

En el encuentro también abordaron la propuesta anunciada esta semana por la Comisión Europea (UE) para que entre ya en vigor de forma provisional la parte comercial del acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur.

Para el ministro, se trata de un pacto "positivo" que incluye "cláusulas de salvaguardia" sobre contingentes arancelarios.

Esas cláusulas son una "medida clara de protección" para los productos comunitarios, según mantuvo, aunque ha habido reticencias del sector agrario español.

Planas aseguró que las exigencias en seguridad alimentaria exigidas a los productos importados al territorio comunitario son "exactamente las mismas que las vigentes en la UE", lo cual es "fundamental para el modelo agroalimentario europeo".

El consejo asesor agrario analizó además el reciente acuerdo entre la UE y Estados Unidos por el que el país norteamericano impone un arancel medio del 15 % a la entrada de una mayoría de productos en el mercado estadounidense.

El ministro afirmó que ese acuerdo "evita una guerra comercial y la incertidumbre", pero "no nos parece justificado".

En todo caso, remarcó que España y la UE seguirán "muy de cerca" la evolución de los intercambios comerciales con Estados Unidos, un país en el que hay "interés" por seguir "presentes e incluso por incrementar la presencia".