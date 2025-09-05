España ensalza la figura de Grynspan para una diplomacia con más mujeres y más feminismo

Albares entregó a Grynspan el primer galardón Isabel Oyarzábal en reconocimiento a su extensa trayectoria "en defensa de la igualdad, la democracia y el multilateralismo", informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

El ministro puso en valor el carácter precursor en materia de política exterior feminista de Grynspan, al resaltar que "ha sido pionera de esa transformación" y "una de las grandes arquitectas del multilateralismo contemporáneo".

A la vez que recordó que, mucho antes de que el término "política exterior feminista" existiera, Grynspan ya encarnó esos valores.

"Queremos muchas más Rebeca Grynspan liderando instituciones, transformando realidades, ocupando espacios de decisión", remarcó Albares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rebeca Grynspan, antes de ser secretaria general de la UNCAD, ejerció la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) de 2014 a 2021, fue secretaria general adjunta de la ONU y administradora adjunta de la PNUD (2010-2014) y directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) (2006-2009), entre otros cargos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo y exvicepresidenta de Costa Rica agradeció la entrega del galardón al ministro e hizo una defensa del multilateralismo.

"La expansión del sur trae consigo la promesa de desconcentrar y descentralizar las oportunidades del mundo, generando más oportunidades de inclusión. Pero esto solo será posible si entendemos que descentralizar no significa reemplazar el centro, sino expandirlo y que ese centro debe ser guiado por los principios de las Naciones Unidas", afirmó Grynspan en su discurso.

El Galardón Isabel Oyarzábal, creado con motivo del Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia, distingue a una mujer u organización de la sociedad civil con una trayectoria reconocida en las relaciones internacionales y que haya trabajado en defensa de la democracia y los derechos humanos.

El reconocimiento se dirige a honrar la memoria de Oyarzábal, primera mujer embajadora de España que durante la II República (1931-1936) fue representante en Suecia y Finlandia y dedicó su vida "a la defensa de la democracia, los derechos de las mujeres, la igualdad y la lucha contra el racismo y la esclavitud", añade el Ministerio de Exteriores.