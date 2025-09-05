Evolución favorable del mexicano Bruno Aloi tras sufrir dos cornadas en El Álamo (Madrid)

Según el parte médico firmado por el doctor Crespo, Aloi recibió la primera de las dos cornadas "en la cara externa del muslo derecho, con orificio de salida en la cara anterior con dos trayectorias de 20 y 30 centímetros, y con severas lesiones musculares en vasto externo que contunden el fémur en cara externa y posterior".

La segunda cornada, la de mayor gravedad, la recibió en el "tercio distal de la pierna izquierda, en una longitud de 15 centímetros que diseca y contunde la tibia y arranca la vena safena interna, con una severa hemorragia".

Aloi fue intervenido durante dos horas en la UVI móvil de la plaza de El Álamo tras ser prendido por el segundo novillo de la tarde, de la ganadería de Aguadulce, cuando intentaba descabellarle después de la estocada.

Una vez en urgencias del hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y anta la buena evolución de la herida, con el riego sanguíneo fluido y, de momento, si infecciones ni fiebre, el mexicano será trasladado este viernes a la Clínica Fremap de Majadahonda.

El propio novillero declaró a EFE que se encuentra tranquilo y deseoso de volver a los ruedos para cumplir, entre otros, con el contrato del próximo 10 de octubre en la Feria de Otoño de Madrid, que se ganó como triunfador del certamen de novilladas nocturnas de Las Ventas el pasado mes de julio.

"Los percances son intrínsecos a esta profesión y este, aunque muy grave, ha sido uno más de los que me siento orgulloso, entre otras cosas porque el novillo, que tuvo muchas complicaciones, no me cogió toreando, cuando le dominé, sino que me sorprendió con el descabello, cuando nadie lo esperaba", explicó Aloi.

Por su parte, el doctor Enrique Crespo considera que el diestro azteca no estará dispuesto para torear, al menos, hasta dentro de un mes, "básicamente porque el destrozo muscular que le ha producido la cornada es enorme. Y aun así hay que esperar a que la herida no se complique o se infecte.