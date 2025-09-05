Expertos de la ONU piden reunión de emergencia en Asamblea General para presionar a Israel

Ginebra, 5 sep (EFE).- Más de 40 relatores y expertos en derechos humanos hicieron este viernes un llamamiento para que la Asamblea General de Naciones Unidas celebre una reunión de emergencia ante "el genocidio y la hambruna deliberados en Gaza", en la que se exija la ocupación israelí de Palestina.