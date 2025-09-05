Fiscalía española advierte tramas de grandes narcos interrelacionados en la Costa del Sol

Estos grupos suman al tráfico de drogas otras acciones ilícitas, como el lavado de activos, para asegurar sus ganancias, según se expone en la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2024, que se hizo pública este viernes.

La reseña de procedimientos permite observar los entramados de grandes narcotraficantes que se interrelacionan, como se refleja en determinadas diligencias previas, donde son grandes organizaciones albanesas y chinas las que colaboran.

Málaga se consolida como tercera provincia española en el número de procedimientos sobre tráfico de drogas, tras Barcelona y Madrid, y registró un gran incremento en 2024, del 28,65 %.

La Fiscalía explica que en buena parte este incremento se debe a que la presión policial en el vecino Campo de Gibraltar (comarca de la vecina provincia de Cádiz), que desplaza las actividades de los narcotraficantes a la Costa del Sol.

Además, siguen aumentando los lugares de la costa en la provincia malagueña donde se introducen las embarcaciones semirrígidas que utilizan los narcotraficantes para llevar la droga hasta la costa del sur de España.

Estos aspectos, según la Fiscalía, reflejan "la ya conocida y preocupante instalación en la provincia de grandes organizaciones criminales".

La Fiscalía de Málaga lleva a cabo una investigación patrimonial temprana de las organizaciones, lo que se refleja en el número elevado de procedimientos por blanqueo de capitales.

Según el ministerio Público, Andalucía. región que ocupa todo el sur de España, sufre, más allá de la entrada de cocaína a través de sus puertos, el incremento incesante de grupos y organizaciones trasnacionales dedicadas al cultivo y exportación de marihuana, así como a la introducción de hachís desde Marruecos para distribuir por Europa.

Esta actividad, según expone, deriva de la circunstancia geográfica del Estrecho de Gibraltar, que separa en sólo 14 kilómetros a la península ibérica de Marruecos, productor del hachís que se transporta a las costas.