Gobierno de Nicaragua excarcelará a 1.200 reos comunes y sumarán 7.400 en lo que va de año

Murillo, esposa del también copresidente Daniel Ortega, dijo a través de medios oficiales que la excarcelación de los 1.200 presos comunes, entre varones y mujeres, será el próximo 12 de septiembre en el contexto de las Fiestas Patrias.

"Otra buena nueva es que el día 12 de septiembre, saludando nuestras Fiestas Patrias, vamos a estar brindando beneficios legales y convivencia familiar a 1.200 personas que han estado recluidas en los Centros Penitenciarios de todo el país", destacó Murillo.

Los 1.200 privados de la libertad recibirán el beneficio legal de la excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar durante un acto que se celebrará en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, cerca de Managua, la mayor prisión de Nicaragua, conocida como 'La Modelo', así como en otras siete cárceles, de acuerdo con la información.

Son "1.200 mujeres y varones que pasan a habitar con sus familias buscando caminos propios, de reflexión, de rehabilitación, de servirse en primer lugar ellos mismos para sentirse contentos, realizados en los caminos correctos y a su familia y comunidades", agregó.

Murillo dijo que su Gobierno se siente contento "de este modelo que nos permite devolver a las familias a todos aquellos hermanos y hermanas que han cometido errores y que están dispuestos a hacer el bien por ellos mismos, por su comunidad, por su familia, por Nicaragua".

Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53.164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7,18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del Gobierno.

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, bajo el argumento de que luego de esos beneficios se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

En 2024 las autoridades beneficiaron a 9.200 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio.

Entre 2015 y 2023, el Gobierno de Nicaragua sacó de prisión a 37.764 internos, con un promedio anual de 4.196 órdenes de libertad condicional decretadas directamente por el Ejecutivo.

El Gobierno nicaragüense suele otorgar libertad condicional a los presos comunes con ocasión de la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, en el aniversario de la revolución sandinista y en las fiestas de Navidad.

En 2023 también lo hizo en el Día Internacional de la Mujer, pero no en el Día del Padre ni en ocasión de la efeméride sandinista.

En 2024, las condonaciones incluyeron abril, mes en el que se conmemoran las manifestaciones que estallaron contra el presidente Daniel Ortega en 2018, las Fiestas Patrias, el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos y el día de la Inmaculada Concepción de María.

Y en este año liberó a 2.000 presos comunes en el día de San Valentín o del Amor y la Amistad; 1.700 el 4 de mayo por motivo del Día de la Dignidad Nacional, 1.000 en conmemoración al 130 aniversario del natalicio del héroe nicaragüense Augusto C. Sandino, y 1.500 el pasado 31 de junio previo a las fiestass populares en Managua por Santo Domingo de Guzmán.