Hamás, tras 700 días de ofensiva israelí en Gaza: "Es una vergüenza para la humanidad"

"La brutal guerra de exterminio librada por la entidad fascista de ocupación contra civiles inocentes y la infraestructura de nuestro pueblo en la Franja de Gaza cumple 700 días. Su ejército terrorista continúa con sus sangrientas masacres, dejando decenas de miles de muertos y desaparecidos, la mayoría niños y mujeres", denuncia Hamás en su comunicado.

Los islamistas lamentan que el "mundo haya presenciado en sonido e imagen, el genocidio más horrible de la historia moderna" y acusó al Gobierno de Benjamín Netnayahu de haber "violado todas las leyes internacionales y normas humanitarias diseñadas para proteger a los civiles en las guerras".

"(...) Ha declarado abiertamente su intención de exterminar y desplazar a nuestro pueblo mediante masacres, hambruna, asedio y privación de todos los bienes básicos", agregó.

El 7 de octubre de 2023 las milicias palestinas lanzaron el peor ataque en territorio israelí desde la creación del Estado de Israel en el que mataron a 1.200 personas y secuestraron a 250, entre ellos niños y bebés.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Casi dos años después, las milicias palestinas todavía retienen a 48 cautivos -se estima que solo una veintena de ellos siguen con vida- y se han mostrado a favor de liberarlos a través de un acuerdo de alto el fuego con Israel que suponga el fin definitivo de la ofensiva en Gaza y la retirada total de sus tropas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Si bien Hamás ha mostrado plena flexibilidad para alcanzar un acuerdo que conduzca al cese de las hostilidades y al intercambio de prisioneros, el criminal de guerra Netanyahu insiste en obstruir y frustrar los esfuerzos de los mediadores y en proseguir con sus planes de genocidio y desplazamiento en una guerra sin fin", dijo sobre las bloqueadas negociaciones para poner fin a la ofensiva israelí.

En este sentido, el grupo palestino advirtió que las declaraciones emitidas por algunos países europeos y organismos de derechos humanos denunciando la "agresión, guerra de genocidio y hambruna, ya no son suficientes", y pidió "acciones punitivas" contra Israel.