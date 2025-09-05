Interpol Panamá aprehende a hondureño requerido en EE.UU. por violación a un menor

El hondureño, no identificado, mantenía una "orden de aprehensión emitida por las autoridades estadounidenses" por su relación a investigaciones en el país norteamericano por delitos de agresión sexual y violación contra un menor, según un comunicado de la Policía Nacional (PN) de Panamá.

"El sujeto de 24 años había arribado procedente de Tegucigalpa, Honduras y tenía como destino Sao Paulo, Brasil; sin embargo su escala se vio interrumpida (con su aprehensión) y deberá hacer frente al proceso de extradición a Estados Unidos donde es requerido", señala la información oficial.