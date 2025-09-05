Israel lanzará campaña bombardeos en edificios de ciudad de Gaza en "los próximos días"

"En los próximos días, el Ejército atacará estructuras convertidas en infraestructura terrorista en la ciudad de Gaza: cámaras, centros de mando de observación, posiciones de francotirador y antitanque, y recintos de mando y control", recoge el comunicado.

El anuncio llega después de que ayer el Ejército dijera que ya controla el 40 % de la capital gazatí que pretende ocupar totalmente expulsando hacia el sur al millón de personas que se concentran en la urbe.

En su comunicado, el Ejército asegura que "han llevado a cabo extensas operaciones de recopilación de inteligencia e identificaron una importante actividad terrorista de Hamás en diversas infraestructuras de la ciudad de Gaza, en particular en edificios de gran altura".

"Además, la infraestructura terrorista subterránea de Hamás se encuentra junto a estos edificios, diseñada para facilitar emboscadas contra las tropas israelíes y proporcionar rutas de escape desde los centros de mando establecidos en ellos", agrega el comunicado.

Asimismo, asegura que en esta nueva campaña de bombardeos contra edificios "tomarán numerosas medidas para minimizar al máximo el riesgo de dañar a la población civil".

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, avisó hoy de que "las puertas del infierno" en Gaza se están abriendo y prometió intensificar los ataques contra la capital gazatí.

"Cuando la puerta se abra, no se cerrará, y la actividad del Ejército aumentará hasta que los asesinos de Hamás acepten las condiciones de Israel para el fin de la guerra, comenzando con la liberación de todos los rehenes y el desarme", amenazó.

Durante la última semana, los ataques en la ciudad de Gaza se han intensificado.

Desde horas de la madrugada cerca de una veintena de palestinos, incluidos siete niños, han muerto en bombardeos israelíes contra viviendas y tiendas de campaña, informó la agencia de noticias Wafa, que cita a fuentes médicas.