Israel mata a tiros a un palestino cerca de un puesto de control en Cisjordania

Jerusalén, 5 sep (EFE).- Fuerzas israelíes mataron a tiros a un palestino de 57 años, este viernes cerca del puesto un puesto de control en Nablus (en el norte de Cisjordania), al que acusaron de lanzar un "objeto sospechoso a los soldados que operaban en la zona", según recoge un comunicado del Ejército.