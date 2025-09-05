Juez bloquea la decisión de Trump de poner fin al TPS para venezolanos y haitianos

Los Ángeles (EE.UU.), 5 sep (EFE).- Un juez federal bloqueó este viernes la orden del presidente de EE.UU., Donald Trump, de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que ampara a más de un millón de inmigrantes procedentes de Venezuela y Haití.