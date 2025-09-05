La argentina Victoria Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática 2025 de España

El jurado ha seleccionado la obra ‘L'imperatiu categòric' (Arola), por "la profunda y potente carga dramática y el dominio de una técnica ingeniosa con la que la autora encuentra el tono y la temperatura ideal de una pieza irónica e incisiva".

Desde una base filosófica, Victoria Szpunberg (Buenos Aires, 1973) retrata "la crueldad de un sistema capaz de expulsar a cualquiera de sus miembros, incluso cuando se someten a sus normas", explica el jurado en un comunicado del ministerio.

Profesora de dramaturgia en el Institut del Teatre (Instituto del Teatro catalán) y en la Escuela Superior de Coreografía de Barcelona, Szpunberg publicó su primera obra 'Entre aquí y allá (Lo que dura un paseo)' en 1998, que fue accésit del Premio María Teresa León, seleccionada por el Royal Court de Londres (residencia internacional del 2000) y estrenada en la RESAD de Madrid en 2000 y en el Here Festival de Nueva York en 2002.

Además de su carrera como autora, ha colaborado con diferentes coreógrafos, ha firmado dramaturgias y adaptaciones teatrales, ha trabajado como directora y ha escrito piezas para radio e instalaciones sonoras. También ha participado en proyectos de teatro y educación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En 2013 recibió el Premio Max -el principal galardón español en este área- en la autoría teatral catalana. Entre sus obras están 'Esthetic Paradise' (2004), 'La màquina de parlar' (2007) o 'El meu avi no va anar a Cuba' (2008).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La galardonada es hija del poeta Alberto Szpunberg, que junto a su familia huyó de Argentina tras el golpe de Estado de 1976 para instalarse en Barcelona.