La Bolsa de Londres baja un leve 0,09 % tras la remodelación del Gobierno británico

Londres, 4 sep (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este viernes un 0,09 % tras la remodelación del Gobierno británico, precipitada por la dimisión de la hasta hoy viceprimera ministra, Angela Rayner, y con aseguradoras, petroleras y bancos como principales perjudicados.