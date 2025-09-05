La Bolsa de París cierra con una leve caída (-0,31 %) mientras aguarda la moción de Bayrou

París, 5 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este viernes en rojo (-0,31 %), en la última sesión bursátil antes de la moción de confianza a la que se somete el primer ministro, François Bayrou, el lunes 8 de septiembre y que seguramente signifique su caída.