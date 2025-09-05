La crispación entre el poder político y el judicial aumenta en España

Escenario de estas tensiones fue hoy el Tribunal Supremo, donde se celebró la ceremonia de apertura del año judicial, con la presencia del rey Felipe VI; del fiscal general, Álvaro García Ortiz -cuya participación rechazaba un relevante sector de la judicatura por su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos- y con la llamativa ausencia del líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo.

La jornada estaba precedida del malestar creado en un sector del poder judicial por las declaraciones de Pedro Sánchez en una reciente entrevista con la cadena pública TVE en la afirmó que "hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia".

Unas declaraciones que llegaban después de que Sánchez y varios miembros de su Gabinete hubieran expresado reiteradamente su rechazo a los procesos judiciales abiertos sobre su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.

Además, parte de la judicatura hizo hoy visible su rechazo al fiscal general, el primero en España imputado por un presunto delito de revelación de secretos en un caso que involucra a la pareja de una dirigente del conservador Partido Popular, que cuenta con el respaldo del Gobierno y se ha negado a dimitir tal como reclama la derecha.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, aprovechó su intervención en la ceremonia para rechazar las "inoportunas" e "insistentes descalificaciones" a la justicia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Los jueces y magistrados no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie en el ejercicio de nuestra función", subrayó Perelló, y según la ley, "todos están obligados a respetar la independencia de jueces y magistrados", agregó.

También se pronunció el fiscal general, que dijo ser "plenamente consciente" de su situación procesal y justificó su presencia en la ceremonia.

"Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman -argumentó-. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad".

Asociaciones de jueces y fiscales le habían pedido que se abstuviera de asistir por "respeto al rey" y las instituciones.

Precisamente la presencia del fiscal fue el argumento esgrimido por Alberto Núñez Feijóo para no acudir al acto.

El líder de la oposición consideró "un inmenso error" que un fiscal general procesado se "atreva" a pronunciar discursos delante del Tribunal Supremo y acusó a Pedro Sánchez de "fallar" al jefe del Estado, el rey Felipe, por hacerle tener que estar "sentado al lado del fiscal procesado".

El Gobierno, por el contrario, considera que Feijóo ha decidido "hacerse un boicot a sí mismo" al no asistir a la apertura del año judicial, demostrando una "absoluta falta de institucionalidad y de respeto" no solamente al Ejecutivo, sino "fundamentalmente al Poder Judicial y también a la Casa Real y al país", en palabras de su portavoz, Pilar Alegría.