La guerra arancelaria con EE.UU. empuja la tasa de desempleo de Canadá al 7,1 % en agosto

Toronto (Canadá), 5 sep (EFE).- La tasa de desempleo de Canadá aumentó al 7,1 % en agosto, dos décimas más que el mes anterior y el nivel más alto desde agosto de 2021, tras la destrucción de 66.000 puestos de trabajo por la guerra arancelaria con EE.UU., señaló este viernes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).