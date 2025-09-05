La India pondrá en marcha un paquete de apoyo para exportadores tras los aranceles de EEUU

Nueva Delhi, 5 sep (EFE).- La ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, dijo este viernes que el Gobierno de este país asiático pondrá en marcha un paquete de medidas de apoyo para los exportadores indios tras la entrada en vigor en agosto de los "aranceles punitivos" del 50 % impuestos por Estados Unidos para productos indios.