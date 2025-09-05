La inflación interanual de Colombia baja y cierra agosto en 5,10 %

El organismo también detalló en un comunicado que la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en agosto fue del 0,19 %, superior a la registrada en el mismo mes de 2024, que fue del 0,00 %.

"El comportamiento mensual del IPC total en agosto de 2025 (0,19 %) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Restaurantes y hoteles", mencionó la entidad.

En este sentido, el DANE señaló que las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Bebidas alcohólicas y tabaco (0,59 %) y Restaurantes y hoteles (0,49 %).

En cuanto a la variación del IPC interanual, del 5,10 %, se debió principalmente a la variación de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Al respecto, el DANE detalló que la división Educación registró una variación anual del 7,87 %, "siendo esta la mayor variación anual", en tanto que la división Restaurantes y hoteles registró una variación anual del 7,78 %.

El IPC en el año corrido (enero-agosto) se ubicó en 4,22 %, es decir 0,11 puntos porcentuales menor que el reportado en el mismo período del año anterior, cuando fue de 4,33 %.

El comportamiento del IPC en lo que va del año se explicó principalmente por la variación de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En lo que va de 2025 destacó la división Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró una variación de 6,13 %, agregó el DANE.