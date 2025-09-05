La OMS defiende los mandatos de vacunación ante los planes de acabar con ellos en Florida

Ginebra, 5 sep (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) defendió este viernes los mandatos de vacunación como una forma efectiva de prevenir enfermedades en entornos tales como las escuelas, en reacción a los planes del estado de Florida de convertirse en el primero de EEUU en acabar con su obligatoriedad.