La OMS defiende los mandatos de vacunación ante los planes de acabar con ellos en Florida

"Muchos países, 104 en el último año, han usado estos mandatos de vacunación, que a veces se confunden con vacunas obligatorias", comentó en rueda de prensa la directora de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS, Kate O'Brien.
La experta reconoció que "no son la forma ideal de asegurar la vacunación, porque por supuesto la elección individual es fundamental, pero debemos asegurarnos de que haya programas que permitan que las vacunas sean accesibles de forma fácil y rápida".
O'Brien recalcó que "muchas enfermedades son mortales, por eso se vacuna contra ellas", y destacó que esto "es particularmente importante en las escuelas, entornos donde puede haber transmisión, por lo que es muy importante que los escolares estén protegidos".
La directora de la OMS para inmunización subrayó que la confianza es esencial para que las campañas de vacunación tengan éxito y que para ello debe recordarse que las decisiones sobre inoculación de estos fármacos se han de tomar basándose en evidencias sobre su seguridad e impacto.
El estado de Florida anunció el miércoles que está trabajando para acabar con la obligatoriedad de las vacunas, en un momento de división en el seno de la Administración de Donald Trump sobre la eficacia de algunas de ellas.