La ONU critica sanciones de EEUU a ONG palestinas por apoyar a la justicia internacional

Consideró que esa medida punitiva es "totalmente inaceptable y debe retirarse".
Las sanciones estadounidenses anunciadas ayer se dirigen contra el grupo Al-Haq, el Centro Palestino para los Derechos Humanos y el Centro Al-Mezan para los Derechos Humanos, en relación con su apoyo a las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre las violaciones en los territorios palestinos ocupados.
Anteriormente, el Gobierno estadounidense sancionó a la reconocida ONG palestina Addameer, así como a la relatora de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, una de las voces más firmes en la denuncia a nivel internacional de las acciones de Israel en Gaza como "genocidio".
"Desde hace décadas, estas ONG realizan una labor fundamental, en particular en lo que respecta a la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos", declaró Türk.
Explicó, a ese respecto, que la sociedad civil cumple una labor importante en la documentación de las violaciones, lo que es "aún más importante cuando se violan sistemáticamente las normas internacionales humanitarias y de derechos humanos en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental".
Advirtió que estas sanciones tendrán un efecto disuasorio no solo en la sociedad civil de los territorios palestinos ocupados e Israel, sino potencialmente también a nivel mundial.