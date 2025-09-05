La ONU critica sanciones de EEUU a ONG palestinas por apoyar a la justicia internacional

Ginebra, 05 sep (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, criticó este viernes las sanciones impuestas por Estados Unidos a tres respetadas organizaciones palestinas de derechos humanos por colaborar con investigaciones de la Justicia internacional en relación con la situación en Gaza.