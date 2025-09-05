La RD del Congo asegura confiar en su experiencia para contener el nuevo brote de ébola

"Tenemos una amplia experiencia en la gestión de epidemias y, en particular, del ébola. Por lo tanto, no hay razón para alarmarse. Invitamos a la población a mantener la calma", declaró a EFE Cagod Inkale, responsable de comunicación del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), entidad encargada de la gestión del brote.

Un primer equipo de expertos fue enviado desde Kinsasa, la capital, y ya trabaja junto a las autoridades provinciales, mientras otro se desplazará en breve a la zona de Bulape, una de las dos áreas afectadas, precisó.

"La reacción ha sido muy rápida. Nuestros equipos se movilizaron inmediatamente porque fuimos alertados el 30 de agosto de 2025 y las muestras llegaron a Kinsasa el 3 de septiembre", explicó Inkale.

De las seis muestras enviadas desde Bulape al Instituto Nacional de Investigación Biomédica, cinco dieron positivo a ébola de la cepa Zaire.

"Y, por el momento, tenemos 28 casos notificados y 15 muertes", detalló.

En el terreno, el INSP, a través del Centro de Operaciones de Urgencia de Salud Pública (COUSP), ha activado varios mecanismos para garantizar una respuesta rápida.

Según Inkale, se desplegó el pilar de comunicación de riesgos y compromiso comunitario, que incluye sensibilización, atención a los enfermos y vigilancia epidemiológica.

"Este despliegue nos permitirá adaptar la respuesta adecuada a esta enfermedad", precisó.

La estrategia contempla la vigilancia inmediata de todos los contactos directos o indirectos de los enfermos y fallecidos, así como la administración de la vacuna.

"Afortunadamente, para la cepa Zaire disponemos de una vacuna, pero para administrarla debemos asegurar toda la logística, que ya está en curso. Para los enfermos ofrecemos atención inmediata de los síntomas, además de contar con un tratamiento específico", señaló el doctor.

Entre las medidas preventivas, el Gobierno ha recalcado la necesidad de evitar los contactos físicos y ha pedido a la población notificar de inmediato cualquier caso sospechoso en el centro de salud más cercano.

Este es el decimosexto brote de ébola declarado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976, y el primero en la provincia de Kasai desde 2008.

El más reciente se produjo entre agosto y septiembre de 2022, con una única víctima mortal en la provincia de Ecuador.

El ébola es una fiebre hemorrágica grave que se transmite por contacto directo con sangre o fluidos corporales de personas y animales infectados, con una tasa de mortalidad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), oscila entre el 60 % y el 80 %.

Entre 2014 y 2016, la peor epidemia registrada en el mundo dejó unas 11.300 muertes en África occidental -principalmente en Guinea-Conakri, Liberia y Sierra Leona-, aunque la OMS sostiene que las cifras reales podrían ser más elevadas.