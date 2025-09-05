La UE sanciona a dos individuos por cometer abusos en centros de detención en Crimea

Las medidas restrictivas se adoptaron bajo el régimen global de sanciones de la UE en materia de derechos humanos.

Según indicó el Consejo en un comunicado, Bulgakov y Pikin son respectivamente el jefe y subjefe de la Dirección del Servicio Federal de Ejecución Penal de Rusia para la "República de Crimea y la ciudad de Sebastopol" y, "por lo tanto, responsables de los detenidos y presos, en particular los presos políticos, en Crimea".

"Bajo su liderazgo, las Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han documentado violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos en los centros de detención de Crimea", señaló el Consejo.

La institución comunitaria aseguró que "en particular" la práctica administrativa de malos tratos y denegación de atención médica a presos políticos "se ha repetido en el centro de detención de Simferópol, Crimea, y ha afectado, entre otros, a los defensores de los derechos humanos Iryna Danylovych y Amet Suleymanov".

Las sanciones de la UE aprobadas hoy tienen como resultado la congelación de activos de Bulgakov y Pikin en el club comunitario.

Además, el suministro de fondos o recursos económicos, directa o indirectamente, a los dos individuos o en su beneficio queda prohibido.

Bulgakov y Pikin tampoco pueden viajar al territorio de la Unión Europea.

Los actos jurídicos sobre las sanciones han quedado publicados en el boletín oficial de la UE, apuntó el Consejo.