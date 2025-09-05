Las tropas rusas toman una localidad a 16 kilómetros del bastión ucraniano de Kramatorsk

"Como resultado de las acciones decididas de las unidades de la agrupación militar Sur fueron liberadas las localidades de Fiódorovka y Márkovo en la república popular de Donetsk", indicó en Telegram el mando militar ruso en su parte de guerra semanal.

La toma de Fiódorovka, a unos 30 kilómetros de Sloviansk y Kramatorsk, fue anunciada el pasado martes, lo que muestra que las fuerzas rusas avanzan en dirección de estos bastiones.

El 22 de agosto la parte rusa aseguró haber ocupado tres localidades en la misma región ucraniana, Volodmírivka y Rusin Yar por la agrupación militar Centro, y Katerínivka por la agrupación militar Sur.