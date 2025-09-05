Lula celebra con Von der Leyen el paso dado por la UE hacia el acuerdo con Mercosur

"Lula saludó el envío del acuerdo Mercosul-Unión Europea para su aprobación en el Consejo Europeo como un paso importante para la firma", que podría ocurrir en diciembre próximo, en el marco de la cumbre semestral del bloque suramericano, dice un comunicado de la Presidencia brasileña.

El pasado miércoles, la Comisión Europea propuso un pacto provisional que permita aplicar "cuanto antes" la parte comercial del acuerdo con el Mercosur, lo que facilitaría completar su ratificación sin que tenga que ser aprobado individualmente por cada Estado miembro.

Según esa propuesta, los acuerdos comerciales podrán entrar en vigor gracias a ese pacto interino, que debería ser sustituido más adelante por el acuerdo completo, ya con disposiciones políticas y cláusulas de salvaguardas, que sí tendrán que ser refrendadas individualmente por cada Estado miembro.

En ese sentido, la nota dice que Lula "defendió que cualquier reglamento sobre salvaguardas que sea adoptado internamente por la UE esté en plena conformidad con el espíritu y los términos del acuerdo".

Brasil ejerce actualmente la presidencia rotativa del bloque que también integran Argentina, Uruguay y Paraguay, con Bolivia en proceso de adhesión, cuyos líderes celebrarán su cumbre semestral en diciembre próximo.

Lula ha reforzado en los últimos meses su empeño por la firma del acuerdo con la UE, que según la nota divulgada este viernes sería "aún más estratégico" en los "momentos de incertidumbre" que atraviesa el comercio global, en clara alusión a las políticas arancelarias aplicadas por Estados Unidos.