Manuel Turizo lanza su nuevo sencillo 'Mírame Ahora (Salud mi Reina)'

El intérprete y coautor de 'La bachata' compuso el tema junto a su hermano Julián Turizo y otros artistas, y lo grabó en su natal Colombia, con Homero Gallardo en la guitarra acústica.
El video musical, dirigido por el propio Turizo junto a Andrés Cifuentes, "refleja una estética fresca y orgánica, fiel al espíritu creativo del artista" y proyecta "su esencia más íntima" con su estilo natural, sensual y pícaro, según destacó la empresa que lo representa, Gus Rincón, en un comunicado.
Turizo, de 25 años, presenta 'Mírame Ahora (Salud mi Reina) mientras continúa su gira internacional '201', homónimo a su más reciente álbum, donde "fusiona música, cine, teatro y arte visual".
Las próximas paradas de presentación del cantante nacido en Montería (norte de Colombia) serán en Estados Unidos, con presentaciones en Orlando el 28 de agosto, Miami el 29 y Charlotte el 31, para luego continuar en Texas y California en septiembre.
Posteriormente, el artista viajará a España, donde ofrecerá quince conciertos en ciudades como Murcia, Málaga, Granada, Bilbao, Barcelona, Madrid y Sevilla, y culminará el 1 de noviembre en Gran Canaria.
Turizo acumula ‘hits’ desde que despuntó en 2017, con solo 17 años, con la pegadiza 'Una lady como tú', hasta el día de hoy, y tiene numerosos temas con otras estrellas, como 'Vagabundo', compartido con Sebastián Yatra y Béele, o 'Una vaina loca' con Ozuna.