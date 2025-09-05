Milán pierde un 0,91 % lastrado por los débiles datos de empleo en Estados Unidos

Roma, 5 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,91 % hasta los 41.607,81 puntos, lastrada por la publicación de débiles datos de empleo en Estados Unidos.