Ministra de Ecuador rechaza decisión de Corte Constitucional sobre la castración química

"Hemos visto que uno de sus argumentos tiene que ver justamente con el principio de igualdad y no discriminación. Plantearse la afectación de ese derecho para los violadores frente al derecho a la integridad, a la vida digna de niños, niñas y adolescentes es terrible", dijo Rovira en una entrevista con el canal RTS.

"Creo que la ponderación entre los derechos de los violadores y los derechos de niñas, niños y adolescentes no tiene análisis, tiene sentido común y humanidad", añadió.

El presidente Noboa presentó en julio una propuesta de reforma parcial a la Constitución con el objetivo de que se pueda crear un mecanismo de castración química para personas que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de violación, así como crear un registro confidencial en el que consten estas personas.

Sin embargo, los jueces de la Corte aseguraron la noche de este jueves que no podía modificarse la Constitución mediante una reforma parcial para incluir este tema.

Los magistrados señalaron que la propuesta "no era idónea para proteger de forma efectiva a las víctimas de delitos sexuales, y que el registro sería excesivamente indeterminado, sin claridad sobre su alcance y temporalidad".

Además, aseguraron que no se verificó la existencia de un "sustento científico que demuestre que la castración química reduce la reincidencia y que los delitos sexuales dependen solo del impulso sexual".

"En los términos planteados, la imposición de la castración química para todas las personas sentenciadas por el delito de violación no prevendría la reincidencia de este tipo de delitos y no garantizaría el derecho de las personas a vivir libres de violencia. Por tanto, existe una restricción del derecho a la integridad física que no ha sido justificada por el proponente y que no puede ser tramitada vía reforma parcial", se señala en el dictamen de la Corte Constitucional.

Si el alto tribunal daba paso a la propuesta, debía ser enviada a la Asamblea Nacional (Parlamento) para su análisis, debate y aprobación.

Rovira dijo este viernes que la Secretaría Jurídica de la Presidencia está analizando la decisión de los jueces para determinar qué acciones van a tomar.

La ministra de Gobierno también dijo que analizan la decisión del alto tribunal de rechazar tres preguntas que estaban contempladas dentro del referéndum que impulsa Noboa y que podría realizarse el 30 de noviembre, según aseguró el mandatario la noche del jueves en una entrevista con el canal Univisión.

"Esto fue anoche, así que tenemos que esperar... pero personalmente no me sorprende la actuación de la Corte", señaló.

Se trata de las consultas relacionadas a la posibilidad de enjuiciamiento político de los jueces de la Corte Constitucional y a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano compuesto por siete personas elegido por votación popular que, entre otras atribuciones, nombra autoridades estatales como el fiscal general.

Los magistrados aseguraron que no se podían realizar estos cambios constitucionales mediante enmiendas.

También afirmaron que la pregunta para consulta popular relacionada con la reapertura de casinos y salas de juego en hoteles de cinco estrellas no cumplía con los parámetros constitucionales.

Estas decisiones fueron anunciadas en medio del pulso que el Gobierno mantiene con la Corte Constitucional, contra la que Noboa encabezó hace unas semanas una marcha después de que los jueces suspendieron parcialmente y de forma temporal varios artículos de polémicas leyes aprobadas recientemente y que el mandatario considera fundamentales para el combate al crimen organizado.