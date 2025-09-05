Ministro de Exteriores confirma que España ayudará a Ucrania "desde todos los ámbitos"

Albares se ha referido a la reunión de este jueves en París de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, que agrupa a 35 países, la mayoría de ellos europeos y otros como Canadá, Japón y Australia, y ha afirmado que España está con las "garantías de seguridad" para Ucrania frente a la agresión rusa.

"Hoy la única garantía de seguridad al alcance de nuestra mano es el apoyo a Ucrania para que no pierda esta guerra de agresión porque si no mañana el mundo tendrá mas inseguridad", ha apostillado Albares en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha dejado claro que España "ayudará desde todos los ámbitos, incluido desde la entrega de equipamiento militar".

Esas garantías de seguridad incluirán el envío de tropas para algunos países y para otros Estados otro tipo de garantías, según Albares, quien ha incidido en que España forma parte de esa coalición y está "al lado de Ucrania para defender su libertad".

No obstante, ha precisado que hay que ser realistas porque la "paz que anhelan España y la UE no está cerca porque Vladimir Putin no quiere la paz, ni siquiera un alto el fuego" como ha propuesto el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

