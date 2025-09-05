Ministros de Hizbulá y aliados abandonan la sesión del Gabinete para abordar su desarme

Los cinco titulares del denominado 'dúo chií' salieron de la reunión a la llegada del jefe del Ejército, Rodolphe Haykal, quien fue convocado para presentar la hoja de ruta del desarme ante el Consejo de Ministros, informó la televisión libanesa Al Manar, perteneciente a Hizbulá.

Entre los ministros que se retiraron está Fadi Makki, responsable de Reformas Administrativas, quien confirmó la salida en su cuenta de la red social X y anunció que durante la primera parte del encuentro también se ofreció a dimitir del Gobierno "si va en el interés nacional".

"Una vez más, llamo a mis compañeros ministros y a las autoridades políticas a debatir el plan bajo el paraguas de la declaración ministerial que todos acordamos (...) con deliberación y poniendo los intereses de la nación, el sur y la paz civil por encima de todo el resto de consideraciones", dijo Makki.

Algunos ministros del 'dúo chií' ya habían adelantado que se irían de la sesión una vez se empezase a debatir el plan de desarme, como ya hicieron en reuniones anteriores, y que solo asistían para participar en la discusión del resto de asuntos en agenda.

Hizbulá ha rechazado tanto una propuesta de plan estadounidense para su desarme como la iniciativa libanesa promovida bajo presión de Washington, al considerar que van en el interés de Israel y que mermarán las capacidades defensivas del Líbano mientras sigue siendo objetivo de reiterados ataques.

Pese al alto el fuego acordado por ambos países el pasado noviembre, el Estado judío aún bombardea el sur del Líbano prácticamente a diario y mantiene a sus tropas en cinco de sus colinas, por lo que el grupo libanés pide el previo cese de estas violaciones antes de dialogar.