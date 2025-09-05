Morat y la Federación Colombiana de Fútbol lanzan campaña para promover la deportividad

El lanzamiento oficial se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de Barranquilla y tuvo como eje central la publicación de una canción inédita de Morat, banda integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil y los hermanos Simón y Martín Vargas, que en un adelanto difundido en redes sociales dejó escuchar el estribillo "si estás aquí huele a gol".

En el mismo video, los integrantes del grupo, autodeclarados hinchas número uno de la Selección Colombia, se comprometieron a dar "buena vibra dentro del estadio", a respetar al rival y a mantener la deportividad como ejemplo para los aficionados.

La FCF eligió a la banda como imagen de la campaña por su impacto entre los jóvenes y por ser un referente de valores positivos.

La iniciativa incluyó actividades de sensibilización para que los partidos de la selección cafetera se disfruten en paz y en compañía de familiares y amigos, con un mensaje que trascienda lo musical y se convierta en un llamado a la convivencia en el fútbol.

Colombia consiguió la clasificación al Mundial FIFA de 2026, con su goleada sobre Bolivia.