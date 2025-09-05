Muere la duquesa de Kent, casada con el primo de la fallecida reina Isabel II

Londres, 5 sep (EFE).- La duquesa de Kent, esposa del duque de Kent, primo de la fallecida reina Isabel II y conocida porque en el pasado entregaba los premios del torneo de tenis de Wimbledon, ha fallecido a los 92 años, informó este viernes el Palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real británica.