Muere Mark Volman, cofundador de The Turtles y cantante de 'Happy Together'

Los Ángeles (EE.UU.), 5 sep (EFE).- El cofundador de la banda de rock estadounidense The Turtles y cantante del éxito de 1967 'Happy Together' Mark Volman falleció este viernes a los 78 años de una enfermedad repentina.