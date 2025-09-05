Noruega bate récord de voto anticipado para elecciones legislativas del lunes

La cifra de votantes supera el récord de 1,65 millones de las anteriores legislativas de 2021 y equivale al 42,2 % del total de electores registrados.

El voto anticipado hace cuatro años supuso casi el 58 % del total de papeletas emitidas, en unas elecciones con una participación del 77,2 %.

El peso de esta modalidad de voto ha ido creciendo en Noruega en las últimas décadas y se disparó en 2021, debido a la pandemia de coronavirus, según los expertos.

La igualdad entre el bloque gubernamental encabezado por el Partido Laborista del primer ministro, Jonas Gahr Støre, y el opositor de derecha ha sido una constante en los sondeos de los últimos meses, pero el centroizquierda ha ido consolidando y ampliando su ventaja en las encuestas más recientes.

Dos estudios de opinión difundidos hoy por la televisión pública NRK y el canal privado TV2 ofrecen una imagen similar: triunfo del bloque gubernamental sobre la oposición por más de diez escaños con los laboristas como primera fuerza, seguidos por el Partido del Progreso (derecha xenófoba) y los conservadores.

Varias fuerzas de ambos bloques se encuentran sin embargo cerca de la barrera mínima del 4 %, con lo que el equilibrio entre ambos podría alterarse en caso de que alguna no logre entrar en el Parlamento.

El bloque de centroizquierda ganó los últimos comicios por 100 escaños frente a 67 de la derecha.

El Partido Laborista gobernó en una coalición en minoría con el Partido Centrista -con el apoyo externo de la izquierda verde, que le aseguraba la mayoría parlamentaria- hasta enero pasado, cuando esta última fuerza abandonó el Ejecutivo.

Los laboristas han ejercido el poder desde entonces con apoyos puntuales de sus aliados.

Aunque el día oficial de las elecciones es el lunes, alrededor de un tercio de los municipios noruegos abrirán también sus colegios electorales la víspera.