OMS: el cólera se ha extendido a todos los estados de Sudán, con más de 2.500 muertes

Ginebra, 5 sep (EFE).- El brote de cólera que afecta a Sudán, sumido en el caos tras más de dos años de guerra civil, se ha extendido ya a todos sus 18 estados, con más de 105.000 casos y 2.600 muertes, informó este viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.