ONG lamenta la muerte del padre Tojeira, una voz crítica contra el régimen de Nicaragua

"En sus últimos años, Tojeira se convirtió en una de las voces más claras y valientes contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua", subrayó ese Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en Costa Rica, en un mensaje.

Esa ONG recordó que tras la confiscación de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), de Managua, en agosto de 2023 y otras propiedades de la Compañía de Jesús, Tojeira denunció la "deriva autoritaria" del Gobierno de Ortega y Murillo, "su desprecio por la inteligencia crítica y su intento de silenciar a quienes educan en libertad".

Según ese organismo, el sacerdote jesuita español, nacionalizado salvadoreño, fue "una poderosa voz frente a la injusticia en Centroamérica", que "consagró su vida a la verdad, la justicia y la dignidad de los pueblos".

Recordó que Tojeira llegó a Centroamérica en 1967 y se integró profundamente en la realidad de Honduras y El Salvador.

También que fue testigo directo de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en la UCA en 1989, durante la guerra civil salvadoreña, y después se desempeñó como Provincial de la Compañía de Jesús, desde donde lideró una incansable búsqueda de justicia que culminó en una histórica condena judicial en 2020 contra miembros del alto mando militar.

Por tanto, ese Colectivo envió sus condolencias a la Compañía de Jesús "en estos momentos de dolor, convencidos de que la voz del padre Tojeira seguirá resonando por siempre en cada aula que resista el silencio impuesto, en cada archivo que preserve la memoria, y en cada persona que se niegue a olvidar".

Por su lado, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua expresó su pesar ante el fallecimiento del padre Tojeira, y envió sus condolencias a la Compañía de Jesús.

"El padre Tojeira fue una voz firme que denunció con valentía los abusos de la dictadura (de Ortega y Murillo) contra la Compañía y en particular el robo" a la UCA de Managua, señaló.

El sacerdote jesuita español falleció este viernes en Ciudad de Guatemala, dejando a su paso por Centroamérica un legado de lucha por las causas sociales, la búsqueda de justicia por la masacre de seis jesuitas y dos mujeres a manos del Ejército salvadoreño en 1989, y críticas a gobiernos centroamericanos como el de Ortega y Murillo en Nicaragua.