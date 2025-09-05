Oposición de Trinidad y Tobago rechaza apoyo del Gobierno a acciones de EEUU en el Caribe

Beckles enfatizó que Trinidad y Tobago, como miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom), ha mantenido durante mucho tiempo su estatus de "zona de paz", lo que significa que "la guerra, literalmente, en la región es inaceptable", y debe evitar acciones o retórica que puedan socavar la estabilidad regional.

Estas declaraciones, difundidas por los medios locales, llegan dos días después de que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, alabara el ataque contra una embarcación presuntamente utilizada para el tráfico de drogas, la cual el Gobierno de Donald Trump vincula a la banda transnacional Tren de Aragua.

"No siento ninguna compasión por los traficantes; el Ejército estadounidense debería eliminarlos a todos violentamente", declaró Persad-Bissessar.

Al respecto, la líder del opositor Movimiento Nacional del Pueblo (PNM, en inglés) insistió en que "simplemente apoyar un enfoque violento envía una señal equivocada".

A juicio de Beckles, los líderes políticos deben ser especialmente conscientes de las señales internacionales que transmiten sus palabras, sobre todo porque Trinidad y Tobago equilibra relaciones diplomáticas de larga data.

"Quiero dejar muy clara la postura del PNM: condenamos el narcotráfico por completo. Es importante decirlo. Pero también debemos reconocer que somos signatarios de varios tratados internacionales", subrayó.

Beckles afirmó que respaldar la violencia sin el debido proceso podría erosionar la credibilidad jurídica y la posición internacional de Trinidad y Tobago.

"No podemos promover la idea de que las fuerzas del orden o los agentes estatales puedan actuar sin el debido proceso. Eso es peligroso, y Trinidad y Tobago corre el riesgo de ser etiquetado como un país que ignora la solidaridad de Caricom o que respalda ataques violentos sin pruebas confirmadas", añadió.

Beckles también criticó los comentarios de apoyo al ataque estadounidense proferidos por el ministro de Defensa de Trinidad y Tobago, Wayne Sturge, quien afirmó que los narcotraficantes eran considerados terroristas, y del comisionado de Policía, Allister Guevarro.

Trinidad y Tobago mantenía buenas relaciones con Venezuela hasta la llegada al poder en mayo pasado del Gobierno de Persad-Bissessar, cuando varios incidentes y críticas han provocado un aumento de la tensión bilateral.

El ataque estadounidense a la embarcación, en el que habrían fallecido 11 personas, constituye el primer golpe de Estados Unidos mediante la fuerza militar desplegada en el mar Caribe, cerca de aguas territoriales de Venezuela.