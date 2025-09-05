'Palestine 36' debuta en el Festival de Toronto como paso previo a los Óscar de 2026

En el estreno del film en el Roy Thomson Hall de Toronto estuvieron presentes Jacir y varios de los actores del largometraje, un drama histórico situado en 1936 durante la revuelta árabe de Palestina contra la ocupación británica.

Jacir, directora de largometrajes como 'Salt of This Sea' (2008), 'When I Saw You' (2012) y 'Wajib' (2017), declaró en la alfombra roja que la exhibición del film es en estos momentos más importante que nunca por el "genocidio" que se está produciendo en la Franja de Gaza.

En la alfombra roja, algunos actores de 'Palestine 36' exhibieron mensajes como 'Stop el genocidio' escritos en las palmas de sus manos mientras que otro sostuvo una cámara manchada con pintura roja en referencia a los centenares de periodistas palestinos víctimas de los ataques del Ejército israelí en la Franja de Gaza.

'Palestine 36' no es el único film que TIFF proyectará este año centrado en la violencia en los territorios palestinos ocupados por Israel.

El festival canadiense, uno de los más importantes del mundo, ha programado el próximo miércoles la proyección de un controvertido documental del director canadiense Barry Avrich sobre el ataque de Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023.

El film, 'The Road Between Us: The Ultimate Rescue', se centra en la figura de un general retirado de las fuerzas armadas israelíes, Noam Tibon, que intenta rescatar a su familia durante el ataque del 7 de octubre de 2023, que dejó unos 1.200 muertos en las comunidades fronterizas y 251 personas secuestradas.

Inicialmente, TIFF decidió cancelar la proyección del documental por problemas con la propiedad intelectual de algunas de las imágenes. Pero tras una campaña de protestas de organizaciones judías, la organización del festival anunció que había llegado a un acuerdo con Avrich para su proyección.

Junto a 'Palestine 36', TIFF programó este viernes en su sección de Galas otros dos filmes: 'The Choral' y 'Fuze'.

La primera es una tragicomedia del director Nicholas Hytner situada en la localidad británica de Yorkshire durante la Primera Guerra Mundial y que está protagonizada por Ralph Fiennes.

Por su parte, 'Fuze', dirigida por David Mackenzie e interpretada por Aaron Taylor-Johnson, Sam Worthington y Gugu Mbatha-Raw, es una película de suspense en la que un grupo utiliza el descubrimiento de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en el centro de Londres para atracar un banco de la capital británica.