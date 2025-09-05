Partido opositor venezolano confirma traslado de activistas presos pero sin saber paradero

A través de X, la formación compartió un video de la esposa de Superlano, Aurora Silva, en el que informa que acudió a El Helicoide y en el lugar, según dijo, le indicaron que ambos opositores fueron trasladados el pasado domingo.

"No nos dieron ningún tipo de información. Sin embargo, por otras vías, nos hemos enterado que, posiblemente, estén en el Rodeo I", señaló Silva, quien dijo que fue hasta este centro de detención, en el estado Miranda (norte), donde, aseguró, tampoco confirmaron o desmintieron la versión.

VP exigió al Gobierno una prueba de vida de Superlano y Carreño, así como el "respeto a sus derechos fundamentales", y cuestionó que el traslado se hiciera -afirmó- "sin notificar a sus familiares". Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado que los activistas hayan sido llevados a otro sitio de reclusión.

Superlano fue detenido el 30 de julio de 2024, dos días después de los comicios presidenciales, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro, un resultado no reconocido por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ni por numerosos países, que insisten en que el verdadero vencedor fue Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado.

Por su parte, Carreño fue arrestado el 2 de agosto del año pasado, en el contexto de la crisis postelectoral que se desató en el país por la denuncia de fraude de la PUD en la proclamada victoria del chavismo.

Carreño ya había sido detenido antes, el 26 de octubre de 2020, acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el Gobierno y la PUD, en Barbados.

Según la organización Foro Penal, en Venezuela hay 816 presos políticos, pese a que el Gobierno niega que en el país haya detenidos por estos motivos y asegura que cometieron delitos.