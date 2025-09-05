Perú y Emiratos Árabes Unidos inician las negociaciones para un tratado de libre comercio

La primera ronda de la negociación para este Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, en inglés) tendrá lugar entre el 24 y 27 de noviembre, según detalló el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en un comunicado.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, aseguró en un comunicado que "este nuevo proceso de negociación es de particular interés para el Perú", que busca tener una puerta comercial a Oriente Medio a través de Emiratos, actualmente uno de sus principales compradores de oro.

"Al ser nuestra primera negociación con un país del Medio Oriente, es un primer paso firme para fortalecer las relaciones comerciales con esta región del mundo, que nos permita seguir ampliando las oportunidades para las empresas peruanas de bienes y servicios, y atraer mayor inversión emiratí al Perú”, dijo León.

“Un CEPA con Emiratos Árabes Unidos nos permitirá lograr el acceso de los productos peruanos a un mercado de alto poder adquisitivo, con un PBI per cápita de 49,500 dólares, y donde existe una creciente demanda de alimentos frescos, productos gourmet y bienes sostenibles, los cuales son parte de la canasta exportadora peruana”, agregó.

Además de los compromisos que buscan la eliminación de aranceles, el acuerdo incluirá compromisos sobre servicios, inversión, comercio digital, facilitación del comercio, propiedad intelectual, pymes (pequeñas y medianas empresas), entre otros.

En el 2024, el comercio bilateral entre Perú y Emiratos Árabes Unidos alcanzó los 1.978 millones de dólares, con un crecimiento de 83 % frente al 2023.

Las exportaciones peruanas a este mercado están compuestas, principalmente, por envíos de oro. Además, se exportan productos como mango, arándanos, habas, quinua, café y castañas.

Por otro lado, las importaciones de Perú desde Emiratos en el 2024 alcanzaron los 37 millones de dólares, concentradas principalmente en productos químicos, plásticos y derivados del petróleo.

Actualmente, los productos peruanos ingresan al mercado emiratí con aranceles que pueden llegar hasta 14,5 %, mientras que los productos agrícolas pagan un arancel de entre 5,4 % y 25,6 %. Con preferencias arancelarias, se espera que la oferta peruana no tradicional incremente su presencia en este país del Golfo Pérsico.

El Gobierno peruano también espera que el CEPA sea una pieza clave para atraer de inversión emiratí al Perú, particularmente en infraestructura, energías renovables, turismo e innovación tecnológica.