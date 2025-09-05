Putin niega que la economía rusa haya empeorado a pesar de síntomas y críticas internas

Durante el X Foro Económico Oriental en Vladivostok, el mandatario ruso respondió no estar de acuerdo, concretamente, con los comentarios sobre un estancamiento técnico de la economía del presidente del banco estatal ruso Sberbank, German Gref.

"La inflación ha aumentado. Necesitamos resolver los problemas macroeconómicos. Y, para ello, necesitamos asegurar un aterrizaje suave y tranquilo de la economía para asegurar los indicadores macroeconómicos y frenar el aumento de los precios", declaró Putin, citado por la agencia TASS.

A ello añadió que será posible "resolver los problemas manteniendo las tasas necesarias de crecimiento económico, pero también con un nivel mínimo de inflación".

Ayer, durante el mismo evento en el Lejano Oriente ruso, Gref defendió que los recientes resultados macroeconómicos muestran un estancamiento técnico.

"El segundo trimestre puede considerarse, en realidad, un estancamiento técnico. Julio y agosto muestran síntomas bastante claros de que nos estamos acercando a un nivel de crecimiento cero", afirmó citado por Interfax.

Según explica, el principal escollo es la alta tasa de interés, actualmente al 18 %, pero las inversiones podrían recuperarse en el segundo semestre si el Banco Central ruso reduce los tipos en al menos 200 puntos básicos.

Sin embargo, Putin defendió hoy la labor llevada a cabo por el Banco Central ruso, "muy valorada en la comunidad financiera internacional".

"Algunos miembros del gobierno comparten la misma opinión (que Gref) relacionada con el hecho de que el Banco Central mantiene la tasa alta, pero lo hace para combatir la inflación. Ese es el objetivo, que los precios bajen", señaló.

Este verano, el Banco Central ruso bajó los tipos de interés dos veces desde el 21 %, que se marcó en octubre de 2024 para tratar de combatir la alta inflación que asolaba al país.

Durante este año, empresarios y altos funcionarios presionaron asiduamente a la dirección de la institución financiera para que suavizara su política crediticia y monetaria, pues el fortalecimiento del rublo y la caída del dólar también ha afectado a los exportadores rusos, que esperan un tipo de cambio de 90 rublos por dólar, según cuenta el diario ruso Kommersant.

A pesar de en parte haber logrado sus objetivos para bajar la inflación, las previsiones de la actividad económica del país, en guerra desde 2022 y sancionado internacionalmente, han empeorado.

Rusia ha conseguido cabalgar los paquetes de sanciones impuestos por Occidente desde el inicio de la guerra, sin embargo para ello se ha visto obligada a desviar grandes recursos, además de centrarse en su industria militar.

Tras tres años de conflicto armado, las sanciones y la pérdida del mercado europeo le ha supuesto una importante caída de ingresos y la mezcla de distintos factores indica ahora una posible crisis bancaria, según afirman expertos independientes.