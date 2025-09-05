Región rusa de Bélgorod fue atacada por un centenar de drones ucranianos, dice gobernador

Parte de estos aparatos no tripulados fueron derribados por las defensas antiaéreas rusas, pero algunos pudieron causar víctimas y dañaron la infraestructura de la región, reconoció el funcionario.

Así, al menos una persona murió ayer en un ataque de drones en Bélgorod y dos resultaron heridas, escribió Gladkov en Telegram.

Además, fueron dañadas varias viviendas y vehículos de los habitantes de esa región fronteriza.

Bélgorod, junto con la vecina Kursk, es una de las regiones rusas más castigadas por la guerra.

Desde el inicio de la contienda en febrero de 2022, los ataques ucranianos dejaron en esta tierra más de 300 víctimas mortales, según medios locales.