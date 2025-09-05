Representantes de la UE viajan a EEUU para negociar sobre posibles sanciones a Rusia

“El trabajo sobre un nuevo paquete de sanciones ya ha comenzado en Bruselas, y un equipo europeo está viajando a Washington para trabajar con nuestros amigos estadounidenses”, dijo Costa en una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El presidente del Consejo Europeo explicó que la UE, EE.UU. y otros socios están en contacto para incrementar la presión sobre Rusia mediante “sanciones directas y sanciones secundarias”.

Costa declaró que “sólo con más presión” podrá forzarse al Kremlin a sentarse a negociar una salida pactada a la guerra.

Ucrania espera que Trump dicte nuevas medidas punitivas secundarias contra las exportaciones de petróleo ruso como las que ya ha dictado en forma de aranceles contra India.

Trump criticó el jueves durante una llamada con Zelenski y la llamada Coalición de Voluntarios, que está formada principalmente por Gobiernos europeos, que algunos países de Europa sigan comprando petróleo de Rusia.

Zelenski y el presidente francés Emmanuel Macron mencionaron a Hungría y Eslovaquia, que aún importan directamente petróleo ruso, como los países que no han dejado de comprar crudo a Rusia, pero otros países comunitarios también se surten de combustible de la Federación Rusa a través de terceros.