Se retiran operarios y maquinaria que trabajaban en el funicular accidentado en Lisboa

Lisboa, 5 sep (EFE).- Los operarios y las máquinas que trabajaron durante este viernes en la remoción del funicular que descarriló en Lisboa, un accidente que dejó 16 muertos y una veintena de heridos, y en la reparación de los daños ocasionados, se retiraron del lugar, que ha quedado vacío, aunque aún permanece cerrado al paso.