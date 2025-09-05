Sheinbaum adelanta que el presupuesto de 2026 dará más recursos a la ciencia

“Sí hay más presupuesto para apoyo a la ciencia y a los proyectos prioritarios científicos y humanistas que hemos definido”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El próximo lunes, la gobernante mexicana enviará al Congreso su primer proyecto de presupuesto, tras haber asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, un mes después del último paquete presupuestario entregado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Como parte de los proyectos a los que se les dará prioridad están la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que se presentará en octubre y un proyecto denominado laboratorio de Inteligencia Artificial (IA).

Esta Agencia, detalló la jefe de Estado, se enfocará en analizar los riesgos del uso de la inteligencia artificial y las distintas maneras que se tienen de reducirlos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, el proyecto trabajará en áreas que van desde la formación científica de ingenierías en inteligencia artificial, vincularla al lenguaje común y la regulación relacionada con estos temas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La mandataria evitó dar mayores precisiones sobre los ajustes tanto en gastos como en las expectativas de ingresos que habrá en el Paquete Económico 2026, a la espera de que se presente el documento.

Las últimas previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pronostican un déficit del 3,9% del PIB para 2025 y del 3,2% para 2026, dentro de las promesas de Sheinbau de reducir el desequilibrio en las cuentas públicas, tras el 5,7% registrado en 2024.