Sheinbaum inicia en el centro de México una gira nacional de rendición de cuentas

La gobernante mexicana inició en Guanajuato, estado del centro del país, esta gira con la que busca acercarse a la gente, pues argumentó que su Gobierno es “de territorio”.

“Dimos el informe en Palacio Nacional el lunes, pero dije: ‘¿Por qué solo allá en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, aunque ahora haya redes sociales, televisión donde se pueda ver el informe’. Voy a ir a cada uno de los estados de la República a dar un informe de lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer”, aseveró.

La mandataria estuvo acompañada en el inicio de su gira por la gobernadora del estado, Libia Dennise García, del opositor Partido Acción Nacional (PAN).

Sheinbaum arrancó así un recorrido por todos los estados del país en el que visitará Aguascalientes y Zacatecas este viernes; el sábado continuará en Durango, Sonora y Nuevo León (norte); mientras que el domingo acudirá a Coahuila, Tamaulipas y Veracruz (este).

En cada estado, aseguró que presentará avances en los programas sociales, específicos a la entidad, así como en materia de obras públicas en la región y futuras acciones y proyectos de gobierno contemplados para cada estado.

La gira se enmarca en la misma semana en la que presentó su primer informe de Gobierno, donde destacó sus logros económicos y de seguridad, y ocurre también apenas semanas antes de que celebre su primer año como presidenta de México, el próximo 1 de octubre.