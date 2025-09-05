Siemens Energy invierte 220 millones de euros en una fábrica en Alemania

Siemens Energy informó este viernes de que hoy se colocó la primera piedra para la ampliación de la fábrica en presencia del presidente de Baviera, el conservador Markus Söder, y del alcalde de Nuremberg, Marcus König, también de la Unión Social Cristiana (USC) de Baviera.

"Con este inversión, Siemens Energy responde al fuerte aumento de la demanda de grandes transformadores, que son decisivos para la expansión de la red", dijo la compañía en un comunicado.

Siemens Energy emplea actualmente a casi 1.000 personas en la fábrica de Nuremberg, que produce transformadores desde 1912 y ahora ampliará la capacidad de producción en un 50 % a partir de 2028 con una subvención pública de Baviera de 20 millones de euros en tecnología.